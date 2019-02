Kudelka sobre Gabriel Torres: "Es un jugador importante que necesitábamos"

Aton Chile/ Radio Agricultura

El técnico de Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, valoró la llegada del panameño Gabriel Torres, quien aún no ha sido confirmado de manera oficial como nuevo refuerzo pero que el estratego azul confesó que se está realizando los exámenes médicos.

“Entiendo que está en revisiones médicas, si sale todo bien hablaremos de una incorporación, ojalá así sea. Nos va a aportar goles, esos son sus antecedentes y características de variables en ataque, con movilidad por dentro y por fuera. Es un jugador importante que necesitábamos. Estamos contentos con su llegada”, señaló en conferencia de prensa.

“Tiene que incorporarse y espero que mañana esté entrenando. Estaba entrenando y eso mejora el margen de un jugador que hubiese llegado sin pretemporada. Evaluaremos mañana y pasado si puede ser citado contra Melgar o ir al banco. Pero no he hablado con él aún”, añadió el argentino.

Sobre si está satisfecho con el plantel, el cordobés sostuvo: “No siempre como institución uno puede traer lo que quiere, y eso no quiere decir que lo que vino a uno no le guste, me gustan mucho los jugadores que llegaron. Elegimos este plantel y lo respetamos. Queremos hacerlo crecer, que funcione y creer en él”.

“Cuántas veces en el fútbol se eligen jugadores que después, como humanos, no rinden como lo hicieron en otro lugar. Y algunos que en la previa no tienen ese cartel y después encuentran su gran momento”, agregó.

Por último, y en la misma línea, habló sobre los nuevos jugadores y el haber rejuvenecido el plantel con respecto al año anterior: “Hay aires nuevos, se ha invertido en jugadores que quizás no tiene esa chapa de experiencia o laureles, pero cotejar con el mercado internacional es casi imposible”.

“Fuimos por jugadores que, lamentablemente por sus contratos siderales, es imposible traerlos. Estamos de acuerdo en fortalecer el plantel con jugadores jóvenes para el presente y futuro. Estamos convencidos que con este plantel podemos ganar siempre y además podemos potenciar a muchos jugadores”, cerró.