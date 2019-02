Marcelo Larrondo se ilusiona: “Si tengo que defender la camiseta de Chile lo haré con orgullo”

El delantero chileno-argentino, Marcelo Larrondo, es una de las contrataciones bombásticas de mercado de pases de esta temporada. El ariete fichó por Unión La Calera y busca una posibilidad de llegar a la selección chilena.

Bajo ese panorama, Deportes en Agricultura entrevistó al nuevo ariete del cuadro “cementero”, quien se mostró contento por su arribo a Chile. También, aseguró que tiene una deuda pendiente en el balompié nacional y quiere vestir la camiseta de la selección chilena que para él es uno “orgullo”.

“Para mí el fútbol chileno era una incógnita, como no se me dio la oportunidad de ir a la selección y tenía la chance de venir a Calera, me incentivó un poco más el llamado de Chile. Tengo una deuda pendiente con el fútbol chileno”, comenzó diciendo.

Respecto si alguna vez tuvo la intención de vestir la camiseta de la selección argentina, Larrondo declaró que “nunca tuve una llamada de ellos. Cuando estaba Hugo Tocalli en la Sub20 me citaron, pero después no tuve nada, solamente de Chile”, agregando que “estoy contengo y si tengo que defender la camiseta de la selección chilena lo haré con orgullo porque mi papá y mi familia son de aquí”.

“Todos se refieren a la selección y lo único que quiero es jugar acá en Calera y hace las cosas bien, si se da la selección bienvenido sea”, agregó.

Respecto a su ilusión de jugar por el equipo de Reinaldo Rueda, declaró que “cualquier jugador quiere llegar a la selección, es algo que uno anhela y siempre sueña. En su momento cuando me llamaron era porque estaba haciendo las cosas bien porque estaba en mi mejor momento en Rosario Central”.

“No se dio la oportunidad porque me lesioné y me perdí la Copa América”, complementó.

Respecto a las lesiones y su salida bullada salida de Defensa y Justicia de Sebastián Becaccece, el atacante expresó que “cuando me fui a préstamo para Defensa pasaron seis meses que tuve continuidad en el entrenamiento y de ritmo. A lo mejor no tuve la titularidad, pero siempre él me llevaba al banco y jugaba los últimos 20 o 30 minutos”.

“Sí después no me hacía jugar era por temas tácticos o su elección como técnico. Ahora vengo al ciento por ciento. Gracias a Dios dejé todo atrás y todo lo feo que viví”, cerró.