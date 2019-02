Nicolás Massú y vuelta de Chile al Grupo Mundial de Copa Davis: “Es el día más feliz que he tenido como entrenador”

El capitán del equipo chileno de la Copa Davis, Nicolás Massú, habló tras la victoria que tuvo Christian Garín frente al austriaco, Jurij Rodionov, que significó la vuelta de Chile al Grupo Mundial de la Copa Davis tras ocho años de ausencia.

“Hace cinco años partidos con un equipo que estábamos en tercera división y ahora estamos dentro de los 18 mejores equipos del mundo, es una sensación increíble”, comenzó diciendo en la señal de TVN.

“Estoy agradecido de ellos, porque son chicos que los conozco desde hace años y esperamos tanto que ahora se nos dio. Es el día más feliz que he tenido como entrenador”, cerró.

Otro de los que conversó también fue Christian Garín, quien se mostró contento tras el triunfo. “No sé si es el mejor partido de mi carrera, pero si es uno de los más importantes”.

“Desde los 18 años he sufrido para estar acá. Esto es muy importante, me sacrifico todos los días y todavía no puedo creer que vamos a Madrid, somos un equipo joven y me ha costado muchísimo, concluyó.