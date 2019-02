Jean Beausejour tras la derrota en debut de la U con Melgar: “Ellos controlaron y no nos vamos conformes”

El lateral Jean Beausejour conversó con los medios luego de la derrota que sufrió Universidad de Chile frente a Melgar en la segunda fase de la Copa Libertadores de América, donde aseguró que no se van conformes y que tratarán de revertir la llave en Chile.

“Independiente que ellos controlaran el juego, no nos vamos conformes. La idea es imponer siempre nuestros términos futbolísticos”, comenzó diciendo.

Respecto a las cosas que no pudieron mostrar, el Bicampeón de América señaló que “no pudimos tener la posición del balón, no presionamos y por distintas razones no se nos dio”.

Otro de los que también se refirió al tema fue el defensor Lucas Aveldaño, quien declaró que “nos vamos con una sensación de no poder sacar un empate, creo que la cara que queremos mostrar es la del segundo tiempo, en la primer mitad no estábamos cómodos”.

“Tuvimos dos caras, la del segundo es el camino, porque pudimos generar más acciones e incomodamos a los centrales”, sentenció.

Así, la “U” deberá dar vuelta la llave en el Estadio Nacional. De revertir la llave podrían acceder a la tercera fase y final para meterse a la zona de Grupos de la Copa Libertadores.