Marcelo Díaz y su marginación de “La Roja”: “Los únicos que tienen la razón de mi ausencia es Pizzi y después Rueda”

El volante chileno Marcelo Díaz vive un grato momento en Racing de Avellaneda, donde es titular indiscutido, teniendo encantado a toda Argentina con su despliegue físico y su muestra futbolística que lo llevó a ser de los jugadores “fijos” en la selección chilena.

Bajo ese panorama, el talentoso mediocampista conversó con DirectTV donde habló de su bullada salida de “La Roja”, equipo del cual está siendo marginado por el entrenador colombiano Reinaldo Rueda.

“No le encuentro explicación todavía. Me sentía muy bien porque llevaba muchos años siendo titular” comenzó diciendo el jugador de la “Academia” en el programa Vamos a la Caye.

“De un momento a otro, que el entrenador te limpie, no tiene explicación. Se venían partidos importantes. En ese momento no estaba bien funcionando futbolísticamente, pero me sentía muy bien en el grupo. Que Pizzi me haya sacado no le encuentro explicación”, agregó.

“Desde ahí no me consideraron más y hay que asumirlo. Los únicos que tiene la razón justa y precisa de mi ausencia es Pizzi y después Rueda, los únicos que tienen respuesta son los técnicos, complementó.

Sobre a sus conclusiones del porqué no fue más convocado, “Carepato” señaló que “en su momento hablé del juego del equipo, pero no son razones me parece. Yo estoy disponible, nunca voy a renunciar a la selección, menos ahora que estoy en un buen momento y, además, estoy al lado”.

Además, aseguró que “no tengo relación con nadie del cuerpo técnico de Pizzi. He pensado hasta en llamarlos para saber realmente qué pasó. Por no le encuentro explicación. Eso no significa que no haya dado la vuelta a la página”.

“En su momento me dolió mucho, pero ya lo asumí. En algún momento me gustaría hablar con él y saber realmente que pasó”, sentenció.