Ivo Basay alaba a sus jugadores: “El esfuerzo que hicimos fue incomible y eso da una satisfacción enorme”

El entrenador de Palestino Ivo Basay se mostró contento con el esfuerzo físico y deportivo que realizó Palestino tras empatar por la cuenta mínima con Independiente de Medellín, en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana.

“Pesamos que podíamos ganar el partido, al margen del resultado me deja contento que es lo que queríamos hacer, por el despliegue y las cosas que queríamos lograr”, comenzó diciendo.

“En el fútbol no se habla de justicia porque aquí no existe. Da gusto verlos jugar y correr porque se ve que están luchando por algo”, complementó.

Respecto al nivel de sus jugadores y de los nuevos refuerzos el “Hueso” señaló que “hicimos un partido como lo es la Copa Libertadores, trabajado y la verdad es que la llave está abierta”.

“No fue ideal el resultado cuando se juega de local, pero después de verlos jugar, fuimos un equipo muy parejo que no da ventaja ante uno de los mejores equipos de Colombia, creo que hoy no se notó y tuvimos la posesión de balón”, agregó.

“El esfuerzo fue incomible y eso me da una satisfacción muy grande”, concluyó.