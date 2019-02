Reinaldo Rueda: "Queremos un mejor juego y un mejor resultado"

Reinaldo Rueda llegó hace un año a la banca de la selección chilena. Su misión era sacar de la depresión a un equipo golpeado tras no clasificarse al Mundial de Rusia y liderar el recambio de una de las mejores generaciones de la historia. Ha tenido buenas y malas. Este año vivirá su primer gran apriete en Copa América. En Brasil la sombras que lo han acechado hasta el momento lo podrían devorar.

“Soy un inconforme permanente. Tengo imágenes de lo que hizo Chile en Sudáfrica, lo que hizo en Brasil con partidos memorables, lo que repitió acá en Chile en la Copa América… Partidos imborrables para la óptica, para el gusto y más para el afecto. Muchos de los futbolistas que fueron en su momento brillantes están viviendo otros momentos en sus carreras, por uno u otro factor.”, afirmó en entrevista con La Tercera.

El campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional no tiene problemas en reconocer que todavía está en deuda y que le queda atravesar un largo camino para llegar a donde él quiere.

“Tuvimos un primer año de diagnóstico y valoración de los jugadores. Traté de ser coherente, mantener una base que soportara y transmitiera esa cultura a los jóvenes. Pero queremos más, un mejor juego y un mejor resultado”, comentó.

El ex Flamengo sacó a Gary Medel de la defensa, la posición que había ocupado durante casi toda su carrera en la Roja, para ponerlo en el mediocampo. Sin embargo, en los últimos amistosos volvió a jugar atrás. Nada está decidido.

“Por un solo juego no podemos tomar la decisión. Aparte sabemos lo que Medel nos puede dar como central. No es lo mismo un partido de local, con la necesidad de ir a buscar un resultado, con un marcador adverso, que ir a jugar mano a mano con otro rival en cancha visitante. Pasará por saber qué centrales tengo en ese momento”, explicó.

Alexis Sánchez recuperó el color con la llegada de Ole Gunnar Solksjaer a la banca del Manchester United. Pero solo ha mostrado chispazos de buen fútbol. Todavía está lejos de ser el futbolista que maravilló a la Premier League con la camiseta del Arsenal.

“Va retomando el camino. Se le ve mejor, se siente mejor. No es fácil. Llegó con un rótulo grandísimo de ser el mejor pagado de la Premier, y todo lo que genera esa institución. Lo lleva Mourinho y ahora está Solskjaer. La complementariedad de Alexis con sus compañeros no se da. Corre y corre y no se la dan. No sé si es porque no le tienen confianza, no sé”, declaró el cafetalero.

A finales de 2018, el caleño puso en duda su continuidad al mando del elenco nacional. Se rumoreó con que la selección de Colombia, acéfala luego de la salida de José Pekerman, vendría por él. Las elecciones de la ANFP también lo mantenían en la incertidumbre.

“Nunca he querido irme. No llegué aquí desempleado. Cuando llegué lo hice con la convicción de estar. Si los nuevos directivos no querían que siguiera, me tenía que ir. Aún así, no sé si me habría ido a Colombia o Emiratos Árabes, que también tuve posibilidad. O Egipto”, afirmó.

El ex seleccionador de Ecuador y Honduras sabe que estará bajo la lupa este año por la Copa América, aunque su meta es otra.

“La meta grande es la clasificatoria al Mundial. De nada le sirvió a Chile ganas las dos Copas América y no ir al Mundial. Esa es la gran frustración. Ya lo hemos vivido. Depende del análisis, si lo merecemos o no, si hacemos un juego que sea orgullo de Chile, o definitivamente somos un desastre y me tengo que ir”, cerró.