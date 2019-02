Kudelka habló claro: "No evalúo renunciar a la U, sería no creer en un proyecto"

Aton Chile/ Radio Agricultura

Universidad de Chile se tendrá que jugar la vida el miércoles cuando reciba a Melgar de Perú en el Estadio Nacional, por la revancha de la segunda fase previa de la Copa Libertadores, para así evitar el primer fracaso en este 2019 y no complicar más el presente del técnico Frank Kudelka.

Sin embargo, este lunes el estratego argentino aclaró que no piensa en renunciar a la banca de los azules en caso de quedar eliminados ante los incaicos.

“No evalúo renunciar, sería no creer en un proyecto, principalmente porque hay más metas más adelante. Sé que esto se mide partido a partido, pero no sería lógico renunciar”, reconoció el trasandino en conferencia de prensa.

Además, el ex DT de Talleres de Córdoba se refirió al interés por el volante de Huachipato César Valenzuela: “Es un jugador que nosotros hemos puesto de manifiesto como potable refuerzo en el armado del equipo. Por un montón de vicisitudes no pudo llegar al comienzo de la competencia, pero eso no quita que llegue después”.

Respecto al frustrado fichaje de Luis Jiménez, Kudelka sostuvo: “Hablé con él, me quise interiorizar de una posible incorporación, Es un jugador que creo que nos podría dar experiencia en una zona de la cancha que no tenemos. Le demostré mi interés, pero ya a partir de ahí no se quién puede decirlo”.