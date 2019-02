Jeisson Vargas y su regreso a la UC: "Siempre voy a querer estar acá"

Jeisson Vargas ya es con total autoridad flamante refuerzo de Universidad Católica. El joven delantero nacional superó la semana pasada los exámenes y comenzó a entrenar con los cruzados y este martes fue presentado de manera oficial a los medios como la quinta contratación del campeón del fútbol chileno.

El regreso del renquino al conjunto precordillerano estuvo marcado por su frustrado paso a Universidad de Chile, algo de lo que evitó referirse y dijo sentirse feliz por esta nueva etapa en la UC.

“Siempre voy a querer estar acá, he compartido con jugadores cinco años en la casa cruzado, mi hermano también está jugando acá. Yo estoy 100% enfocado acá, en lo mío que es jugar fútbol, estoy feliz de estar acá”, reconoció en la conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por el gerente deportivo José María Buljubasich.

“Estoy muy feliz, desde el primer día me han acogido muy bien. En lo físico me he sentido bien. He estado entrenando aparte para ponerme a punto en la parte aeróbica, estoy 100% enfocado en eso para dar lo mejor de mí en el torneo y la Copa”, añadió.

Eso sí, fue autocrítico por sus magros pasos en el extranjero (Estudiantes de La Plata y Montreal Impact): “No han sido unos años como los esperaba, pero he estado tranquilo, recién tengo 21 años, creo que con trabajo y esfuerzo se van a ir mejorando las cosas”.