Gustavo Quinteros: "Buonanotte se queda, no tengo dudas"

Diego Buonanotte mantiene en vilo a la Universidad Católica. El volante no ha renovado su vínculo y ha sido vinculado con varios clubes del extranjero. Sin embargo, parece los cruzados han avanzado en las últimas horas y están muy cerca de llegar a un acuerdo con el “Enano”. Gustavo Quinteros respira con más calma.

“Diego se queda, no tengo dudas. Todos queremos que siga en el club y él también, así que no va a haber problemas en arreglar su contrato”, afirmó el entrenador hoy en conferencia de prensa.

Al cuadro precordillerano han llegado cinco refuerzos, pero el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia quiere un nueve y un volante de quite para cerrar la plantilla. Bajo su mirada, con lo que tiene no le basta para un año en que tendrá que revalidar el título del campeonato nacional, hacer un buen papel en Copa Chile y dar cara ante rivales graníticos en la Copa Libertadores.

“Hay dos o tres jugadores en carpeta y el ‘Tati’ (José María Buljubasich) está haciendo las gestiones correspondientes. Ojalá lleguen lo antes posible, pero hay que esperar muchas cosas. Empezaremos el torneo sin el delantero que debería llegar, pero tanto el ‘9’ como el volante de quite son necesario”, afirmó.

El nacido en Santa Fe descartó al venezolano Andrés Ponce para el ataque. Luís Leal, en cambio, sigue en carpeta. El seleccionado de Santo Tomé y Príncipe está hoy en Newell´s Old Boys de Rosario. “Él siempre estuvo dentro de las opciones, pero está en un equipo y hay tratativas que llevar a cabo”, declaró.

La Franja hará su debut en el torneo frente a Coquimbo Unido, último campeón de la Primera B y que se ha reforzado con nombres de peso, como Mauricio Pinilla.

“Tendremos un rival que ataca muy bien por las bandas así que tendremos resguardo con eso. Hemos probado a todos los que tenemos a disposición así que estoy tranquilo con el inicio”, comentó Quinteros.