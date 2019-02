Jean Beausejour: “No se nos puede reprochar que no tuvimos actitud”

El lateral izquierdo de Universidad de Chile, Jean Beausejour, conversó con la prensa luego de la dura derrota tuvo los azules frente a Melgar en la segunda fase de la Copa Libertadores de América donde quedó eliminada.

Respecto a qué les falto, “Palmatoria” señaló que “nos faltó fútbol en algunos tramos de la cancha, cuando nos posicionábamos en la cancha, jugadas que concluyeran en cosas más de fútbol, las ocasiones se dieron por actitud que por consecuencias de fútbol y no lo conseguimos así”.

También habló sobre si hay un buen plantel en la U. “Siento que hay buenos jugadores, es un buen equipo, pasa que ahora que quedamos eliminados con Melgar decir algo así es decir que estamos locos. Algunos equipos les lleva más tiempo para armarse, tener funcionamiento a otros menos, sabemos que estamos en la U y los tiempos hay que reducirlo”.

A su vez, el Bicampeón de América le pidió disculpas a la hinchada. “Les pedimos disculpas, no pueden negar que no tuvimos actitud, no se nos puede reprochar, nuestros errores vinieron de la toma de decisiones en el fútbol. Desde el minuto uno hasta que se terminó el partido”.