Kudelka sigue sufriendo en la U: se lesionaron Ángelo Henríquez y Sergio Vittor

Frank Kudelka está viviendo su peor momento como entrenador de Universidad de Chile después de sumar su primer fracaso de este 2019 con los azules al quedar eliminados ante Melgar de Perú en la segunda fase previa de la Copa Libertadores.

Y si el traspié ante los peruanos fue un duro golpe para el técnico argentino, ahora el estratego tendrá que lidiar con más dolores de cabeza ante las lesiones de Ángelo Henríquez y Sergio Vittor.

Ante los incaicos, el delantero tuvo que ser reemplazado por Leandro Benegas por una disyunción clavicular, por lo que estaría dos semanas alejado de las canchas se perderá el debut en el Campeonato Nacional ante Cobresal.

En tanto, Vittor parece haber sufrido un desgarro en el cotejo frente a los rojinegros y podría ser baja por un mes para el conjunto estudiantil.

“Hay que hacerse los estudios, no quiero decir nada, pero me duele mucho. No fue ligamento, sino que el músculo isquiotibial. Pero más allá de eso, el dolor es más grande por no haber podido clasificar. Merecimos ganar, pero la pelota no entró. Tuvimos muchísimas chances, pero no se pudo”, reconoció el ex Universidad de Concepción.