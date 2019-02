En Argentina nuevamente están vinculando a Paulo Díaz con River Plate

Después de las vinculaciones del defensor chileno Paulo Díaz y River Plate en enero de este año, nuevamente desde Argentina están asegurando que el cuadro “Millonario” volvería a la carga por el ex San Lorenzo de Almagro.

Durante esta semana, el presidente del campeón de América 2018, Rodolfo D’Onofrio, aseguró que el jugador no llegará a su equipo esta temporada, pero si le deja la opción en un futuro. “En este momento no, quizás cuando llegue el mercado de Julio, Marcelo y Enzo me lo vuelvan a pedir y existirá la posibilidad”.

A pesar de las declaraciones del mandamás de River, el medio Marca Argentina, aseguró que irán a la carga nuevamente por el chileno. El motivo es principalmente por la salida del zaguero Jorge Moreira al Portland Timbers de la MLS de Estados Unidos.

Otra de las cosas que aseguran desde argentina es que Díaz es del gusto de Marcelo Gallado, por su polivalencia en la zaga y su seguridad.

Cabe señalar que el mercado argentino cerró el pasado 31 de enero. Sin embargo, el elenco bonaerense todavía lo puede inscribir para la Copa Libertadores.