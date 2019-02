Alexis Sánchez consciente de su mal momento: “Me preocupa que no se vea mi mejor versión”

El delantero chileno Alexis Sánchez no la está pasando bien en Inglaterra, su nivel no mejora y en Manchester United está siendo duramente cuestionado, ya que es el futbolista mejor pagado de la Premier League y eso no se ve en la cancha.

Bajo ese panorama, el “tocopillano” conversó en exclusiva con la BBC donde aseguró que “me preocupa que no se haya visto mi mejor versión. Confió en mi capacidad de jugador, en lo que soy. A la vez estoy tranquilo y, a la vez, quiero demostrar. Un jugador de fútbol que no confía en su capacidad ya está acabado”.

También tuvo palabras para la relación que tiene con su actual entrenador. “Soy un jugador con experiencia, sé lo que tengo que hacer y lo que no. Sé cuándo tengo que encarar o no. La pausa es lo más importante. Me gustaría darle más alegrías al club, más cosas, pero el tiempo dirá”.

Bajo ese mismo panorama, el chileno describió el cambio que hubo cuando José Mourinho fue despedido de los “Diablos Rojos”. “Él es uno de los mejores DT del mundo por su forma de trabajar”. “En el grupo se había generado algo, todos estaban con esa incertidumbre de si jugarían o no. Yo a veces no jugaba, entonces el jugador pierde la confianza.”

“Se formó una atmósfera poco limpia. Yo me estaba recuperando de una lesión y aparezco dos días después de la llegada de Ole y ¡todos estaban felices! Hablaba con todos”, sentenció.

Así, “Maravilla” volverá a jugar este lunes frente al Chelsea por la Copa FA.