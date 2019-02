No olvida a "La Roja” y los dos títulos: Liberman se acordó de Chile con la antesala de la Copa América

El periodista argentino Martín Liberman no se olvida de las dos Copas que le ganó “La Roja” a Argentina en las Copas Américas de Chile y Centenario en Estados Unidos. Esta vez, el profesional se acordó del “Equipo de Todos” con ejemplo que dejó a todos pensativos.

Todo esto en el marco de lo que será la antesala del campeonato continental que se disputará en Brasil, donde la selección chilena deberá defender su corona.

“Messi es un crack pero por qué tengo que mentir y decir que la rompió en la selección, no la rompió nunca. Decime qué partido final o semifinal. ¡Cuándo la rompió! Contra Irán y Nigeria, lo reconocí en ese momento”, expresó en el programa Debate Final de Fox Sports.

“Creo que es un recontracrack, después de Maradona, lo mejor que vi. En la selección como jugó, a mi gusto, es mucho menos de lo que puede dar”, agregó.

Bajo esa situación, el trasandino colocó un ejemplo ejemplificativo. “Me encantaría verte rompiéndola. No haciéndole doce goles a Irán, uno a Nigeria, tres a Bosnia. No me interesa eso. Te quiero ver hacer un gol en la final. Dejar a tres chilenos en el camino y ponérsela a un palo a Bravo”.