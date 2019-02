VIDEO | Kudelka buscando la luz en la U: "Me hago cargo de todo lo malo, tenemos que seguir piloteando en la tormenta"

Aton Chile/ Radio Agricultura

Si Universidad de Chile ya vivía un mal momento en lo deportivo por el fracaso de la temprana eliminación en la Copa Libertadores y el magro debut en el Campeonato Nacional, el ambiente en el cuadro azul se tornó más tenso después de las críticas del portero y capitán Johnny Herrera y que generó que el presidente Carlos Heller citara a una reunión con los referentes del club.

Al ser consultado en la conferencia de prensa de este jueves por toda la polémica, el técnico del elenco estudiantil, Frank Kudelka, trató de bajarle el perfil a la cita.

“En cualquier club del mundo el presidente tiene el aval, el fundamento y de pronto la necesidad de hacer reuniones como estas, porque es quien comanda la institución. No es que uno esté de acuerdo o no, soy muy respetuoso de esas cosas. Hablando la gente se entiende, más allá de tener su opinión. Acá hay mucha gente que trabaja y muy bien, que pareciera a la luz de los resultados que todos lo hacen mal, y no es así”, reconoció el estratego argentino.

Respecto a su relación con el gerente deportivo, Sabino Aguad, dijo: “Es muy buena, lo que no quiere decir que no discrepemos o debatamos cosas. Tenemos una relación diaria y constante, y eso se agradece”.

Sobre las críticas de Herrera, el adiestrador comentó: “Es una persona con mucha entidad y trayectoria acá adentro. Creo que tiene envergadura e historia en la institución como para opinar. Soy muy respetuoso de los que opinan, más allá del contenido, quien sea debo respetarlo”.

Además, Kudelka aseguró que ya están dejando atrás el golpe de quedar eliminado en la fase grupal de Copa Libertadores: “No negaremos que eso subsiste porque el tiempo pasó. Estoy con la mente puesta en O’Higgins, que el equipo funcione porque queremos ganar. Pero eso no quiere decir que no me acuerde de lo que perdimos, porque me duele. Lo importante es que no lo traspasemos a este partido, como nos pasó en el empate con Cobresal”.

“Tenemos una gran oportunidad. Hay mucha gente criticando, despotricando y haciéndose el dueño de la verdad, pero que nunca han estado en esta silla. Y no lo digo desde el rencor. El mensaje es no perder energía en lo demás. Hoy, esta institución es de todos los que estamos acá adentro. Tenemos la oportunidad para ser mejores. El tiempo dirá si la aprovechamos o no. Me hago cargo de todo lo malo. Ahora tenemos que seguir piloteando en la tormenta”, agregó.

