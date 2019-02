Mario Salas y tardía inscripción en torneos Conmebol: "No estamos tranquilos"

Aton Chile/ Radio Agricultura

Después de comenzar el Campeonato Nacional con un claro triunfo sobre Unión Española, el Colo Colo de Mario Salas buscará ratificar su buen debut en el certamen cuando reciba este viernes a Universidad de Concepción en el estadio Monumental.

Para el cotejo ante el Campanil, el técnico albo confirmó que no podrá contar con Esteban Paredes y Jorge Valdivia, dos de las principales figuras, debido a que todavía no se recuperan de sus lesiones.

“Jorge y Esteban aún no están listos, así que no serán considerados. (Matías) Zaldivia sí se encuentra a disposición del cuerpo técnico para mañana. No sé si irá de titular, porque aún tenemos un entrenamiento más mañana”, reconoció el DT en conferencia de prensa.

Sobre el cuadro penquista, el “Comandante” sostuvo: “Tenemos claro que nos enfrentaremos al segundo mejor equipo de Chile, que estuvo a punto de ser campeón y que, más encima, se reforzó, por lo que tiene una plantilla muy superior. Miramos con mucho respeto a la Universidad de Concepción”.

Consultado sobre su receta para levantar al plantel tras los malos resultados en la pretemporada, el adiestrador dijo: “No nos habíamos propuesto un tema cuantitativo en la pretemporada, sino que armar un equipo, compenetrarnos. Y eso requiere tiempo, es un proceso de aprendizaje permanente. Contra Unión hubo un cambio en la concentración, la forma de actuar y su rendimiento. Ojalá sea así de aquí a fin de año”.

Respecto al tema de la tardía inscripción de las planillas por parte de la ANFP para los torneos de la Conmebol, donde los albos tienen que disputar la Copa Sudamericana, Salas expresó: “No estamos tranquilos, pero de acuerdo a lo escuchado, siento que ellos están en una postura más tranquila en cuanto a asumir el error. Aunque no me queda tan claro, no soy un experto en la reglamentación”.

Por último, sobre su conversación con el “hincha bombero”, el entrenador reconoció: “Lo llamé a través del club. Lo invitamos a venir y presenciar el partido del día de mañana. Fue una imagen que nos emocionó mucho. Héctor Sáez representa al verdadero hincha de Colo Colo. Habla del hincha anónimo, voluntarioso, sacrificado y que se juega todo por algo”.