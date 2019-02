DT del Chelsea ante percance con el portero Kepa: “Cometió un error, un gran error”

El técnico italiano del Chelsea, Maurizio Sarri, señaló en la rueda de prensa del día de hoy, previo al duelo frente al Tottenham, que el arquero español Kepa Arrizabalaga podría arriesgar una sanción deportiva por negarse a ser sustituido en la final de la Copa de la Liga frente al Manchester City.

El entrenador de los “blues” señaló que todavía no toma la determinación si castigar o no al portero, aunque sí reconoce, que fue un grave error lo acontecido, por no acatar lo señalado por el entrenador.

“No lo sé, tengo que decidir. Tal vez sí, tal vez no. Creo que está en forma pero tengo que decidir por mi grupo. El mensaje podría ser que Kepa está en el campo o que no”, comenzó diciendo el ex DT del Napoli.

“Cometió un error, un gran error. Hay algunas consecuencias. Si la consecuencia es jugar, él debe estar listo, si la consecuencia es el banquillo, también tiene que estarlo”, prosiguió el adiestrador ante las posibles sanciones deportivas que podría traer el arrebato del vasco.

Al finalizar el encuentro contra los “citizens”, y perder la final de la Copa de la Liga, Sarri y Kepa mantuvieron un diálogo.

“Hablé con Kepa, por supuesto. Luego terminamos de hablar, porque me pidió disculpas al personal técnico, pero no fue suficiente. Es por esto que se disculpó con sus compañeros y el club. Creo que cometió un gran error, pero no necesitamos ser soberbios. No queremos matarlo”, señaló el estratega.

“No estaba abandonando. Necesité un minuto para recuperar la calma. Estaba realmente muy decepcionado, muy molesto”, mencionó.

“Si quieres mi opinión, no estoy bajo presión. He estado haciendo este trabajo durante 35 años, para mi la presión es una presión normal. Quiero ganar todos los partidos”, explicó Sarri en rueda de prensa.

Por su parte, Chelsea decidió multar a Kepa Arrizabalaga con el equivalente a una semana de sueldo tras el incidente, lo que equivale a 195 mil libras esterlinas, unos 225 mil euros, lo que irá destinado a la fundación del club.

En uno de los encuentros más llamativos de la fecha 28 de la Premier League, el Chelsea recibe al Tottenham en Stamford Bridge, el día miércoles 27 de febrero a las 17.00 horas (hora de Chile).