Garín: "Ganar partidos ATP era algo que me preocupaba y lo estoy logrando"

Hasta principios de febrero, Christian Garín (92° del mundo) sólo tenía una victoria a nivel ATP (en Viña del Mar 2013). Sin embargo, en esta gira sudamericana sobre arcilla el chileno ha sumado ya tres triunfos, el último ayer lunes en Sao Paulo tras vencer al portugués Pedro Sousa (101°).

Por eso, el “Tanque” se mostró contento de la evolución que está desarrollando y aseguró que intentará jugar de una manera más ofensiva.

“Esta semana la verdad me he planteado jugar un poco más agresivo. venía jugando bien en esta gira, estoy conforme, pero a veces un tanto defensivo, y estamos trabajando eso: la devolución harta mejor, el saque, y eso me pone contento”, reconoció el criollo al sitio de la ATP.

“Seguro que estoy feliz, están siendo mis primeros torneos ATP y ganar partidos era para mí algo que me preocupaba y lo estoy logrando. Estoy creciendo en confianza, jugando más ofensivo y y encontrando mi juego… y sintiéndome cómo en este nivel”, añadió.

Respecto a su duelo de octavos de final en Sao Paulo, que será ante el ganador de la llave frente al español Jaume Munar (61°), sexto favorito, y el brasileño Pedro Sakamoto (389°), “Gago” sostuvo: “Quiero disfrutar la victoria hoy y mañana a la noche ya pensaré en lo que sigue. Solo queda jugar y es lo que necesito, entrar a la cancha y hacerlo bien”.

ATON