Diego Buonanotte y su lesión: "Estoy con bronca y amargado"

De dulce y agraz es el presente de Diego Buonanotte en Universidad Católica. El volante argentino selló hace algunos días su renovación de contrato con el cruzado hasta fines de 2020, pero sufrió un desgarro que lo tendrá cerca de dos semanas alejado de las canchas, por lo que se perderá el debut el próximo martes por la Copa Libertadores.

Por eso, el Enano, una de las principales figuras del actual campeón del fútbol chileno, manifestó su amargura por la dolencia que lo tendrá fuera.

“Vamos a hacer todo lo posible para recuperarme, ahora estoy con bronca y amargado, pero el futbolista está expuesto a este tipo de cosas. En verdad estoy bajoneado por la lesión, hicimos exámenes y bueno ahora hay que esperar nada más”, reconoció el trasandino en conferencia de prensa.

Respecto a la extensión de su vínculo, sostuvo: “Sólo palabras de agradecimiento para esta institución es lo que puedo decir hoy. Siempre estuve dispuesto a negociar y no me vi nunca fuera del club. Desde que me fui de River me costó llegar a un lugar donde me sintiera cómodo, pero acá hubo un gran cariño de la gente desde el principio, se generó algo muy lindo y encontré un club muy ordenado, donde le dan mucha importancia a la parte humana”.

En cuanto a un posible retiro en el elenco precordillernao, Buonanotte dijo: “No sé cuánto tiempo más me quedará acá, pero antes de retirarse hay que tener un nivel para que el club te siga queriendo, son muchas cosas pero no sé, queda muchísimo, sería lindo retirarme acá. Llevamos muchos años en Chile y estoy muy cómodo acá, siempre fue una opción en lo deportivo seguir acá, mi familia está muy cómoda y eso siempre vale al momento de las decisiones”.

ATON