Sebastián Ubilla habla de los insultos a periodistas: "Fue un juego que salio al aire"

“Llegaron los buitres. Son buitres estos culiaos. Cuando estai mal, ¡paf! te atacan. Feos culiaos“. Con esas palabras hacia los periodistas que cubren a Universidad de Chile, el delantero de los azules Sebastián Ubilla generó toda una polémica el martes durante el entrenamiento en el CDA de La Cisterna.

Los dichos del atacante se pudieron apreciar en un video subido por el club a sus redes sociales (luego lo eliminó), por lo que el “Conejo” salió a aclarar la situación y pidió disculpas.

“Yo pensé que no estaba en vivo y lo digo por molestar al ‘Sensa’, que es el camarógrafo de la U, para que después el editara todas las cosas y no saliera así. Entonces, cuando me dice que estamos en vivo, yo sigo pero jamás con la intención de matar a todos los periodistas, siendo que también hay periodistas mujeres, que respeto mucho. En mi familia tengo una prima periodista. Fue un juego que salio al aire, pero nunca con mala intención”, reconoció a Fox Sports.

“Si alguno se sintió tocado, le pido perdón. Soy bastante hombrecito para dar la cara cuando me equivoco”, añadió el ex Santiago Wanderers.

Eso sí, el ariete agregó: “Lo que no me gusta de la prensa es que lamentablemente hay una prensa farandulera deportiva. Hoy se habla más de lo que dije yo que de Antofagasta o la buena campaña de La Calera. Jamás voy a estar contra de una persona, cuando es su trabajo”.

Por último, Ubilla sostuvo. “Siempre he dicho que muchos jugadores piensan que la prensa es el enemigo y de pronto hay una mala onda entre jugador y periodista que no se debe dar”.