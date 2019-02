Riascos: "Físicamente vengo en un 70 u 80%, pero estoy mentalmente preparado"

Universidad Católica tiene al 9 que quería Gustavo Quinteros para pelearle el puesto a Sebastián Sáez y Diego Valencia. Los ‘cruzados’ presentaron hoy al colombiano Duvier Riascos, quien llegó a cerrar un plantel de la UC que se reforzó con todo para los torneos de este año.

En su primera conferencia, el cafetalero agradeció la oportunidad que le dieron de poder llegar a la precordillera, además de valorar el recibimiento del cuerpo técnico.

“Espero dar todo de mí para que todos seamos felices al final del campeonato. Estoy muy contento con el recibimiento del cuerpo técnico, se ve que hay un gran grupo, eso me deja tranquilo y feliz. El ambiente del club me ha hecho sentir tranquilo”, señaló en su presentación.

Además, Riascos se refirió a su dilatada trayectoria que incluye 14 clubes en su carrera: “Se debe al éxito, los clubes aprovechan mis buenos pasos y me venden, por eso quizás se mire raro tantos traspasos en mi carrera. Lo primero era mi experiencia, ahora tengo 32 pero si me ven en el campo doy lo mejor como un jugador joven, trato de apoyar al máximo”.

“Mis vacaciones no son completamente vacaciones, sigo entrenando, me preparo bien aunque no esté con un equipo. Físicamente vengo en un 70 u 80%, pero estoy mentalmente preparado. Espero estar lo antes posible. Toca retribuir en el campo con goles y buenas actuaciones”, añadió sobre cómo llega.

Por último, el gerente deportivo del club, José María Buljubasich, habló sobre tener seis cupos de extranjeros y confesó que espera la nacionalización de Munder: “Estamos a la espera de que ojalá salga (la nacionalidad de Munder). Estamos en regla con todo, ojalá pueda salir ese tema. Pero la situación este año es distinta, hay gran cantidad de partidos para jugar. El año pasado fue distinto habiendo un solo campeonato. Pienso que no será un problema si no sale”. Los otros foráneos, además de Munder y Riascos, son Sebastián Sáez, Matías Dituro, Luciano Aued y Diego Buonanotte.