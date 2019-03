Intendencia no autoriza reprogramación del partido de la U con Unión Española para el domingo

Universidad de Chile y Unión Española no saben qué pasará con su partido programado para este domingo a las 22:15 horas en el Estadio Nacional, en la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2019.

El duelo entre estos equipos estaba pactado para el viernes 8 de marzo, pero la autoridad no aprobó este cotejo ya que durante ese día se realizará la huelga de las mujeres. Bajo ese panorama, la ANFP y CDF acordó cambiar la programación para las 22:15 horas.

Nuevamente la Intendencia Regional no autorizó el partido, por lo que todavía no se sabe que va a pasar con este duelo. Los hispanos no quieren jugar el lunes 11, ya que comenzarán a preparar su partido por Copa Sudamericana.