U. de Concepción saca la cara por los equipos chilenos y vence a Sporting Cristal en Copa Libertadores

Universidad de Concepción empató por 5-4 a Sporting Cristal de Perú, en la primera fecha de la fase de Grupos de la Copa Libertadores en el estadio Ester Rebolledo, donde un encendido Patricio Rubio marcó tres goles.

En la primera mitad el cuadro del “Campanil” fue mucho más que el visitante. Logró presionar y manejó las claras opciones que tuvo durante el compromiso. Recién la primera anotación llegó a los 45+2’, tras una gran habilitaición del volante Hugo Drogett que el delantero Patricio Rubio no desaprovechó y la mandó al fondo de la portería.

Ya en la segunda mitad nuevamente Patricio Rubio desniveló las acciones, ya que los errores defensivos del elenco “cervecero” hicieron que el ex Universidad de Chile colocará el 2-0 en los 52’.

Con ese resultado todos pensaban que estaba sentenciado el partido en el Ester Roa Rebolledo, pero no fue así, ya que Sporting Cristal descontó en los 55’, gracias al ex Colo Colo Christofer Gonzales, quien le pegó fuerte a la pelota y el portero Cristian Muñoz no pudo contener.

En los 59’ todo se paralizó en Concepción y comenzó a vivir un manto de dudas Universidad de Concepción, ya que el uruguayo Cristian Palacios coloco la paridad del compromiso. A pesar de lo mencionado, el defensa Nicolás Orellana colocó el 3-2 para el “Campanil” tras sobrepasar al meta rival.

En los 81’ Patricio Rubio marcó un golazo y la tranquilidad para el cuadro chileno, ya que le pegó de primera un derechazo imposible de atajar que se clavó en el ángulo derecho del portero.

A pesar de lo mencionado nuevamente el cuadro peruano anotó gracias a Emanuel Errera (85′)y Cristian Palacios (87|), pero no sirvieron mucho ya que nuevamente Rubio se vistió de héroe y los 90+3′ dejó las cosas 5-4.

Con este resultado el “Campanil” queda primero del Grupo C, donde comparte grupo con Godoy Cruz y Olimpia de Asunción, equipos que empataron sin goles.