Ronald De la fuente revela noble ayuda que recibió por parte de Mario Salas tras lesionarse

El lateral izquierdo de Colo Colo Ronald De la Fuente vive duros momentos en el cuadro “Popular”, todo esto generado tras el esguince grado 3 en su rodilla izquierda que lo dejará fuera de las canchas cerca de dos meses.

A pesar de eso no todo es color de hormiga para el ex Universidad de Conceción, ya que ha recibido mucha ayuda de sus compañeros y en especial de su entrenador, Mario Salas. El futbolista contó detalles de lo que hizo el “Comandante” por él cuando se lesionó.

“Mario se portó súper bien conmigo. Yo había dejado el auto en el Monumental el domingo para irme a la casa después de regresar con el bus de Curicó. Como no podía manejarlo, me fui de copiloto, con Mario conduciendo”, señaló a las Últimas Noticias

“El psicólogo del club nos iba escoltando y después él, se llevó a Mario”, agregó De la Fuente.

Respecto a cómo ha llevado esta lesión, el lateral señaló que “llevo tres días con rodillera y muletas y estoy chato, podrido. No me puedo mover, no puedo estar mucho rato parado. Tengo que estar sentado porque todavía siento un poco de dolor”.