Christian Garín: “No era mi objetivo ser número uno de Chile”

La primera raqueta nacional, Christian Garín (72° ATP), anunció este jueves que no viajará a Estados Unidos para jugar el Challenger de Phoenix.

El “Tanque” reconoció que decidió “ir directo a la qualy del Masters 1000 de Miami porque después de eso se vienen casi ocho semanas de competencia dura. Creo que era el momento de parar un poco, de entrenar y recargar pilas”. Después de Miami, Garín entrenará dos semanas antes de competir en el ATP 250 de Houston.

El chileno valoró el momento que vive tras convertirse en el tenista mejor rankeado del país. “Para mí ser número uno no era un objetivo que tenía en mi cabeza. Mi objetivo es seguir mejorando, jugar Madrid y ojalá clasificar a la Copa ATP en Australia el próximo año. Me pone contento ser número uno, pero ha sido un proceso duro y me dan más ganas de trabajar porque queda mucho por delante”.

Consultado por el momento que vive Nicolás Jarry (86° ATP), “Gago” señaló que “no lo veo como una competencia. Somos dos jugadores jóvenes con mucha ambición de llegar arriba y con muy buen tenis. En cualquier semana a él le irá muy bien, acá no se pelea por ser el número uno de Chile. Por mí feliz que él tenga buenos resultados”, destacó.

Finalmente, Christián Garín anunció que Paul Capdeville lo acompañará cuando entrene en Chile y también en las competencias a las que no pueda viajar su entrenador, el argentino Andrés Schneiter. Capdeville señaló en conversación con Deportes en Agricultura que Garín le pidió “acompañarlo algunas semanas. Me llega un poco de sorpresa porque estaba fuera del circuito, pero es un gran desafío y un gusto poder trabajar con él”.