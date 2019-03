Juan Cornejo y críticas recibidas en la UC: “Soy el primero en aceptar cuando me equivoco”

El lateral de Universidad Católica, Juan Cornejo fue uno de los puntos altos, junto a todo el equipo, en la agónica victoria por 2-1 frente a Rosario Central en la segunda fecha de la Copa Libertadores del Grupo H.

El zaguero conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura, sobre las criticas que ha recibidas en el último tiempo y ya palpita lo que será el duelo ante Colo Colo por la quinta jornada del Campeonato Nacional 2019.

Sobre su llegada a la UC, Cornejo comenzó diciendo: “me he sentido bien con mis compañeros, hice un buen Torneo de Verano, después tuve la mala suerte de desgarrarme y estar fuera un mes. Ahora estoy recuperado y estar casi al 100%”.

Bajo ese panorama, el zaguero analizó las críticas recibidas por parte de los hinchas tras su pobre rendimiento en la derrota por 4-1 con Libertad en el certamen continental. “En lo personal siempre que cometo un error soy el primero en aceptarlo. Acepto las críticas y en ese sentido no tengo problemas cuando me equivoco. Quinteros me dio la confianza a todos a mí me la dio y traté de responder bien”.

Respecto a la agónica victoria ante Rosario Central, Juan Cornejo declaró a Deportes en Agricultura que “sabíamos sería un partido complicado, tenían jugadores de buena estatura, muy físico, pero lo manejamos bien y estuvimos siempre muy bien preparados”.

Este fin de semana, los cruzados enfrentarán en la quinta fecha del Campeonato Nacional 2019 a Colo Colo en el Estadio Monumental, donde aseguró que el desgaste físico no será tema. “No creo que haya una desventaja, tenemos un plantel muy amplio y en el partido estará el que llegue mejor, queriendo que esté el funcionamiento del equipo”.