[VIDEO] Futbolista salva de morir tras caída de un poste de luz en un costado de la cancha

La historia de un futbolista de Estados Unidos nunca más se olvidará, ya que lo que sucedió en el partido colegial de Estados Unidos entre Mena y Dardenelle quedará marcado por mucho tiempo.

Un jugador de Mena estaba listo para servir un lateral. Estaba en eso cuando en un costado de la cancha se cae un poste de luz, el que golpeó al futbolista y al juez de línea de ese lado.

Ambos se salvaron de milagro, pero el jugador fue el más afectado, ya que se fracturó la tibia y peroné, En tanto el árbitro resultó con cortes en la cara y en las piernas provocado por el impacto de los focos.

El sitio 20 minutos, las autoridades informaron que el accidente se provocó por el viento de ese momento y que todo estará en investigación.

⁦@racaldwe⁩ High School boys tournament at Clarksville, Mena vs Dardanelle, Sat, 3/9/19. Wind broke light pole, Mena player with cuts to head and leg, referee with both bones broken in leg. Both taken to hospital via ambulance pic.twitter.com/au4mPMtVAu

— Steve Harvey (@SteveHarveyAR) 10 de marzo de 2019