Edson Puch: "Me hubiese gustado estar en la Roja, pero primera está la UC"

Desde que arribó a Universidad Católica, Edson Puch se ha convertido en una de las figuras del cuadro cruzado. De hecho, el pasado miércoles aportó con un gol en el agónico triunfo ante Rosario Central por Copa Libertadores.

Y si bien no estuvo presente en la nómina de la Selección chilena para los amistosos ante México y Estados Unidos, debido a que el técnico Reinaldo Rueda aceptó la petición de la UC y Palestino de que no les convocaran a sus jugadores por disputar la Supercopa, el iquiqueño no se hizo problemas.

“Me hubiese gustado estar en la Selección, pero estoy consciente de que acá tenemos muchos partidos. Católica es el equipo que me trajo de vuelta a Chile, así que primero está el club”, reconoció el atacante.

Uno de esos cotejo inmediatos para los estudiantiles es el clásico de este domingo frente a Colo Colo en el estadio Monumental, y “Comando” advirtió sobre una de las debilidades de un Cacique que marcha como líder invicto en el Campeonato Nacional.

“Cuando los equipos son ofensivos siempre va a quedar espacio atrás. Eso le pasa a todos los que juegan así, como Colo Colo y Unión La Calera. Estamos preparados para poder contragolpear bien, como pasó con Rosario Central en el primer gol que les hicimos”, avisó el ex Necaxa.

“Pese a que aún no hemos preparado el equipo para el clásico, creo que vamos a salir con uno muy parecido al del miércoles”, añadió.