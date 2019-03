¿Es Nicolás Massú el DT del momento? La Copa Davis alabó el trabajo del "Nico" en el triunfo de Thiem

El presente del extenista y técnico Nicolás Massú no puede ser mejor. Llevó a Chile luego de ocho años al Grupo Mundial de la Copa Davis y ahora fue clave en la preparación del austriaco Dominic Thiem (4° del ranking ATP), quien ganó su primer Master 1000 de su carrera.

Thiem se impuso por 3-6-6-3 y 7-5 a la leyenda Roger Fededer en la final de Indian Wells. Massú por su parte estaba tras su pupilo muy atento y luego del importante triunfo, el “Vampiro” subió el video último punto con el que se hizo campeón del certamen a su cuenta y esta no pasó inadvertida.

Esta publicación fue replicada por la cuenta oficial de Twitter de la Copa Davis, la que contenía una encuesta y una pregunta categórica para todos los usuarios de dicha red social.

“¿Es Nicolás Massú el entrenador del momento?”, fue lo que se redactó en el tweet que iba acompañada con la bandera de Chile. La respuesta fue categórica, ya que –hasta el momento que se escribe este artículo- dice un 98% que sí, sobre un 2% que explaya lo contrario.

Is @massunico the Coach of the moment? 🇨🇱

— Davis Cup Madrid Finals (@DavisCupFinals) 18 de marzo de 2019