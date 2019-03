Jorge Segovia explotó en la previa del duelo de Unión por Copa Sudamericana

Aton Chile/ Radio Agricultura

Unión Española vive un dulce momento. Es uno de los punteros del campeonato y llega con ganas de revancha a su debut en Copa Sudamericana frente al Mushuc Runa luego de su desastrosa participación del año pasado. Pero Jorge Segovia resquebrajó esa tranquilidad el mismo día del encuentro.

El empresario, vinculado desde hace años con el cuadro de Santa Laura, se enrabió con la Conmebol. ¿El motivo? El organismo prohibió a los hispanos utilizar el nombre comercial Universidad SEK durante la competencia.

“Ahora la Conmebol cuestionándonos también el nombre de nuestro propio estadio. Que no abusen de nuestra paciencia y no nos obliguen a tomar decisiones que no deseamos”, declaró el español en su cuenta de twitter.

Sin embargo, tanto la Confederación Sudamericana como la UEFA no permiten que los clubes usen nombres comerciales a nivel internacional. Por ejemplo, el Estadio Emirates del Arsenal pasa a llamarse simplemente Arsenal Stadium cuando los cañoneros juegan por competencia europea.