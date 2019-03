Mauricio Isla: “Siempre llevaría a Vargas y Díaz a la selección chilena”

La selección chilena se prepara para su último gran apriete antes de la Copa América. Reinaldo Rueda sabe lo que se juega en estos amistosos. Ante México y Estados Unidos será el momento de despejar las dudas o acrecentarlas aún más.

“Tenemos un entrenador que es nuevo, que quiere instalar sus ideas en el equipo, pero uno tiene que seguir dando lo que ha dado siempre. Han llegado compañeros nuevos, otros que hemos estado hace tiempo y ojalá podamos rendir como le gustaba a todos los hinchas de Chile. Rendir bien, de buena manera y ganarle a los grandes”, dijo Mauricio Isla, uno de los últimos en sumarse a “La Roja” en Norteamérica.

El técnico cafetalero sorprendió llamando a Gonzalo Jara. El defensor de Estudiantes de La Plata nunca había sido nominado y solo había estado en un micro-ciclo de trabajo en Juan Pinto Durán. Su llamado causó algo de polémica. No por su presente ni menos por su historia, sino por el recambio que el propio Rueda ha defendido a rajatabla. El “Huaso” no lo esperaba, aunque está feliz.

“Lo de Gonzalo (Jara) es sorprendente. Siempre me ha gustado que esté en la Selección, por la forma en que rinde. Tiene más de cien partidos y que vuelva es bueno. Es un jugador experimentado que nos puede aportar mucho”, afirmó el lateral del Fenerbahce.

Las ausencias de Eduardo Vargas y Marcelo Díaz, dos pilares de la generación dorada, siguen generando ruido y levantando suspicacias. Para Isla no es un tema cerrado.

“Quiero jugar con quienes me han hecho ganar, pero uno no puede decir nada. Cada entrenador sabe lo que quiere en su equipo y él debe responder por qué no están. Ojalá vuelvan. Los dos son grandes jugadores y grandes amigos, pero el que tiene que decidir es el técnico”, cerró.

