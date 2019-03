Rodrigo Millar: “Hasta a mí me dan ganas de preguntarle a Rueda por qué no lleva a Vargas a la selección”

La última nómina de la selección chilena sigue dando que hablar en todas partes del mundo, la marginación del goleador histórico de “La Roja”, Eduardo Vargas y el volante Marcel Díaz por el técnico Reinaldo Rueda ha levantado muchas dudas de qué es lo que pasa con ellos.

Una de las voces autorizadas para hablar sobre este momento es el mediocampista Rodrigo Millar, mundialista con el “Equipo de Todos” en Sudáfrica 2010 y Eliminatorias Camino a Rusia 2018, aseguró que a él le gustaría preguntarle al técnico caleño qué es lo que pasa con esos jugadores.

El “Chino” comenzó hablando en exclusiva con Deportes en Agricultura sobre la marginación de “Turboman”. “No nos podemos dar el lujo de perder a un jugador tan importante para la selección chilena con los números que tiene”.

“Está jugando muy bien en su equipo, a pesar que no juega mucho por la rotación que hay en Tigres, cada vez que lo necesitan responde con goles”, agregó.

“Hasta a mí me da ganas de preguntarle a Rueda porque no lleva a Eduardo Vargas, es un jugador que está hecho para jugar en la selección”, complemento en exclusiva con Deportes en Agricultura.

También tuvo palabras para otro de los “cortados” por Rueda, el mediocampista Marcelo Díaz. “ A lo mejor el técnico tiene en mente otro jugador, pero siempre he sido de la idea de que los mejores jugadores que tengan un buen nivel debería estar. Marcelo ha demostrado en Argentina que tiene el nivel para seguir en ‘La Roja’”.

Otra de las cosas que conversó Rodrigo Millar con Deportes en Agricultura fue sobre una posible vuelta a Colo Colo, donde tuvo sus mejores momentos. “Tengo claro que por los tiempos y la edad a lo mejor nunca se dará, pero si me preguntan me voy caminando. Siempre he dicho que viví cosas que me marcaron mucho mi carrera futbolística. Fui campeón y jugué mundiales estando ahí”.

Sobre el cariño de los hinchas albos, el “Chino” señaló que “a pesar que fui resistido por la gente, creo que con trabajo y humildad los fanáticos valoraron mi trabajo. La última vez que fui a jugar contra Colo Colo por Atlas en Copa Libertadores el aplauso que recibí cuando salí no se me borrará de la cabeza”.

Cabe señalar que el formado en Huachipato termina su contrato a mediados de mayo con Monarcas de Morelia, por lo que podría darse una vuelta al fútbol chileno.