Si bien José Luis Navarrete, mano derecha de Carlos Heller, fue nombrado presidente interino, hay algunos directores que ya piensan en mantenerlo en el cargo. El empresario tiene el visto bueno de algunos directores, que quedaron más que conformes con la presentación que hizo sobre su forma de llevar a cabo los proyectos a realizar.

De la actual directiva, eso sí, Pedro Heller, hijo de Carlos, presentó su renuncia aduciendo justamente lo contrario: poca conformidad con el nombramiento de José Luis Navarrete como presidente interino, además de cansancio.

Carlos Heller, en tanto, quiere seguir teniendo poder de decisión en el directorio. Para conseguir ese objetivo, el empresario pretende vender el 42% de las acciones de la concesionaria (le pertenece el 63%) y quedarse con un porcentaje que le de acceso a dos sillas en la nueva directiva.

Por otro lado, una mala noticia llegó a la U desde la Cámara para el Mercado financiero (CMF), pues Azul Azul se sigue desvalorando. La concesionaria llegó a costar más 1.500.000 UF (cerca de US$ 60 millones), lo que le permitía contar con un director independiente (Marcos Kaplún), costeado por la CMF. El valor de la sociedad anónima, sin embargo, se redujo a US$ 47 millones en el último año. Por lo mismo, ya no puede tener un director en esa calidad y para mantener ese cupo necesita de algún ente que pague ese cupo.

En ese contexto, vuelve a aparecer Carlos Heller, quien está analizando costear esa silla para sumar a un tercer elemento en el nuevo directorio.

Entre los nombres que aparecen para formar el nuevo directorio, gusta el de Alberto Quintano y Jorge Burgos. Mientras que la intención de la casa de estudios de la Universidad de Chile es mantener a Carolina Coppo y Andrés Weintraub como sus representantes.