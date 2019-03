Hinchas piden la salida de Reinaldo Rueda de la selección chilena

Después de la derrota dela selección chilena por 1-3 frente a México en Estados Unidos, a los hinchas de “La Roja” se les acabó la paciencia y están pidiendo la salida del entrenador colombiano Reinaldo Rueda, quien no ha dado el ancho al mando de la escuadra nacional.

La falta de identidad, los constantes cambios y las marginaciones del delantero Eduardo Vargas y el volante Marcelo Díaz, hacen que el caleño y los fanáticos chilenos estén divorciados.

Te dejamos los comentarios que dejó esta dura derrota:

Gracias a @ReinaldoRuedaDT no alcancé ni a reírme de Messi! #LaRojaXCHV #FueraRueda

No hay nada mas difícil que vivir sin ti !!!! 🎤🎤🎤🎵🎶 #FueraRueda #LaRojaxCHV pic.twitter.com/ST0KFsoyxr

Lo que no se entiende de @ReinaldoRuedaDT 🇨🇱👇

•No consideró avance de procesos anteriores, insistiendo en jugadores que no aportan

•Hoy, 3er delantero de Colo Colo entra de titular

•No explica porqué no están Vargas y Diaz, fijos por rendimiento en equipo titular#FueraRueda

— Oscar Cerda Urrutia (@oscarcerda56) 23 de marzo de 2019