La indignación del DT de Cobreloa: “No nos puede ganar un equipo Conche... de Tercera”

Una de las grandes sorpresas que dejó la primera fase de la Copa Chile fue el triunfo por 3-1 de San Marcos de Arica a Cobreloa en el estadio Carlos Dittborn.

A pesar de militar en Segunda División, el cuadro santo rompió con la lógica y derribó al conjunto de Primera B, lo cual desató toda la indignación del técnico de los mineros, Víctor Rivero.

En un audio publicado por el portal del Ascenso Primera B Chile, se escucha claramente al entrenador emplazar a sus dirigidos. “Es Cobreloa métanse esa ‘hueva’ en la cabeza, y si es Cobreloa, fue subcampeón (de América) y no nos puede ganar un equipo CTM de Tercera, y nos gana en actitud“, expresa el DT.

En tanto, en conversación con los medios, el estratego sostuvo: “Sabemos que esto es fútbol, que son once contra once pero Deportes Arica lleva una semana de preparación, muchos de sus jugadores hace dos meses que no entrenaban, nosotros somos un equipo que está en pleno campeonato y que hoy vinimos con lo mejor que teníamos a disposición, terminamos dando un papelón, sinceramente es vergonzoso”.

“Lo que más me preocupa es que no vinimos con equipo B, asumo como el principal responsable, lo que más me duele es que la elección de este plantel es exclusivamente de este cuerpo técnico”, añadió.

Por último, agregó: “Un psicólogo deportivo no le va a venir a cambiar la cabeza a un plantel, esto pasa por cada uno de los jugadores. Tenemos que empezar a ser más drásticos, tratamos de buscarles por la buena, por la confianza por la buena, pero eso no nos está alcanzando. Si no somos capaces de ganarle a Arica, que lleva una semana entrenando, no podemos pensar en el ascenso”.

Escucha el audio aquí: Gentilenza de Primera B Chile