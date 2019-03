El potente mensaje de Nicolás Maturana al Gobierno de Sebastián Piñera por los nuevos medidores

Nadie está ajeno con la oficialización de los nuevos medidores de electricidad, los que desde 2025 comenzarán a regir y el costo de esta implementación lo tendrán que cancelar todas las personas. Bajo ese panorama el volante de Universidad de Concepción le envió un mensaje al Presidente de Chile, Sebastián Piñera, tras el duelo del “Campanil” y Deportes Antofagasta.

“Un saludo también al Gobierno, que ojalá no cobre los medidores a la gente pobre de todo Chile, porque no tienen dinero para hacerlo. Creo que es un robo para esa gente”, comenzó diciendo a las cámaras del Canal del Fútbol (CDF).

“Cuarenta lucas (sic) para un tatita que vive solo y su pensión es de 100 lucas, que es una miseria, es sobrepasarse de los niveles de poder que hay en este país, así que ojalá que el gobierno de Piñera piense en el tema, porque no toda la gente tiene para pagar”, agregó.

Pero eso no fue todo, ya que el ex jugador de Colo Colo remató “los pensionados tienen un presupuesto de 100 mil pesos mensual y si yo fuera ellos preferiría comer antes de comprar ese aparato que no les va a servir para nada”.

Cabe recordar que esta nueva instalación tendrá un costo de 87 mil 500 pesos para los clientes y será costeado por las personas.