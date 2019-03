Pinares: “La competencia en el plantel es sana y uno tiene que luchar el puesto”

César Pinares está gozando de un excelente comienzo de temporada en Universidad Católica. El jugador dejó atrás su irregularidad mostrada en Colo Colo y se adueñó del mediocampo cruzado, con quienes demostró buenas actuaciones contra los albos en el Campeonato Nacional y frente a Palestino por la Supercopa.

Por lo mismo, el santiaguino se refirió a su buen momento en La Tercera e indicó: “Simplemente estoy jugando, lo vengo haciendo con continuidad y eso ha hecho que mi rendimiento vaya mejorando. No hay otro motivo. Estoy contento porque el equipo está funcionando muy bien”.

Respecto a su disputa del puesto con Diego Buonanotte, el ex Unión Española se mostró tranquilo y explicó: “Se ha hablado mucho del hecho de ser titular por sobre Diego, pero somos once, no solo yo. El profe Quinteros tiene un esquema, ahora me está tocando jugar a mí, pero la competencia dentro del plantel es sana y uno tiene que luchar por un puesto. A eso vine a este club, así que hay que seguir así”.

Finalmente, el volante se refirió a la posibilidad de una convocatoria a la Selección, lo que ya sucedió en los amistosos ante Costa Rica y Honduras: “Es lógico que estando en un buen nivel uno tiene chances de poder ser llamado. Pero vamos tranquilos, paso a paso. Quiero seguir consiguiendo cosas en el club, seguir elevando mi nivel y si llega un llamado, feliz”.

ATON