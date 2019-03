Buljubasich tras accidente de Benjamín Vidal: “Hablaremos con el cuerpo técnico si amerita una sanción deportiva”

Durante esta jornada se dio a conocer que el futbolista de Universidad Católica, Benjamín Vidal, protagonizó un accidente en el sector de Las Perdices en Peñalolén, donde el jugador conducía en estado de ebriedad y cayó a un canal de dicha comuna.

Tras este incidente, el gerente deportivo de la UC, José María Buljubasich, aseguró que el defensor se encuentra bien y que evaluarán si esto amerita sanciones deportivas.

“Él (Vidal) se encuentra en un estado general bueno. Apenado y arrepentido por la situación, tenía algunos dolores, el doctor le recetó algunos remedios y lo derivó a realizarse algunos exámenes”, comenzó diciendo sobre el estado del deportista.

“Como club condenamos el hecho, todos sabemos lo que no tenemos que hacer, que no hay que manejar bajo el efecto del alcohol o haber tomado algo. Él está consciente de eso y nuestro mensaje es que no tiene que pasar”, agregó.

Respecto a si Vidal tiene algunas lesiones, el “Tati” expresó que “tenía dolores en el pecho. Creo que se había golpeado la cabeza y me imagino que como pasa siempre con el correr de las horas aparecerán más dolores y más molestias, que ojalá no sea grave”.

Sobre posibles sanciones, el gerente deportivo aseguró que “se van a evaluar. No le podemos descontar parte del suelo, ya que el Sifup protege esos intereses, por lo que las sanciones serán consensuadas con el jugador. Veremos si será económica y que el dinero sea entregado a una fundación, pero seguramente conversaremos con el cuerpo técnico si amerita una sanción deportiva”.