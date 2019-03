Histórico de Argentina se va en picada contra Messi: “Si sufre que no venga más”

Tras la dura derrota con Venezuela, la discreta victoria ante Marruecos en la doble fecha FIFA, y la repentina salida de Lionel Messi de la citación de la “Albiceleste”, una de las grandes leyendas del fútbol trasandino se fuera en picada contra el delantero del FC Barcelona.

El exdefensor Óscar Ruggeri no se guardó nada y manifestó que “si Messi sufre cuando viene, entonces que no venga más”.

El enojo del Campeón del Mundo en México ’86 se gestó tras la repentina salida de la “pulga” antes del duelo ante Marruecos. “Queda venga, pero si viene, que venga todos los partidos”, expresó Ruggeri en el programa 90 minutos de Fox Sports.

“No me vengas con que un día viene, y otro no viene… ya estoy caliente con todo lo que está pasando”, complementó.

Es más, el panelista también le dio un “consejo” a Messi para la próxima citación de su selección. “Tiene que decir ‘presidente venga acá, entrenador venga acá… ¿Me dicen cómo vamos a trabajar de ahora en más? ¿Cuál es el plan de trabajo?’… Si no le gusta, que de la mano y se vaya”.