Ángelo Henríquez y penúltimo lugar de la U: "Es feo estar al final de la tabla"

Aton Chile/ Radio Agricultura

Hasta sin jugar en Universidad de Chile se refleja la crisis por la que atraviesa. Esto porque la victoria del miércoles de Audax Italiano sobre Palestino dejó a los azules en el penúltimo lugar del Campeonato Nacional, en plena zona de descenso.

Por eso, el delantero del cuadro estudiantil Ángelo Henríquez sacó la voz este jueves para realizar una autocrítica por el duro momento que vive el club.

“No sirve de nada el escudo ni el nombre de equipo grande si al final no lo vas a demostrar en la cancha. Nosotros somos responsables de la situación en la que estamos y tenemos que revertirla nosotros mismos, para poder darle alegrías a le gente y a nuestras familias. Todos queremos que a la U le vaya bien y el público se lo merece”, reconoció el atacante en conferencia de prensa.

Sobre el penúltimo lugar en que quedaron, el ariete sostuvo: “Van muy pocas fechas. Queda todo el año para revertir la situación. Es feo estar al final de la tabla. Hay que ir viendo los resultados cada fin de semana, obviamente tenemos que pensar en ganar todos los partidos y así vamos a empezar arriba de la cancha”.

Además, “Goha”, asumió su mal momento al enfrentar un sequía goleadora: “A un delantero siempre se le evalúa con goles. Si no los hace, ha sido un mal año. Es lo que tengo que hacer. Obviamente, jugar bien para que el equipo funcione, pero si no hago goles, no me van a evaluar bien. Lo tengo muy claro. En eso es en lo que trabajo siempre”.

Por último, sobre el duelo del domingo ante Deportes Antofagasta, Henríquez expresó: “Es un rival que lo ha hecho muy bien en el último tiempo. Tenemos que ir a jugar de la misma forma que con Universidad de Concepción, pero cuidar más el resultado. Tratar de no cometer errores que signifiquen el gol del rival. Sabemos que vienen con confianza, por estar jugando a nivel internacional. Tenemos que jugar de igual a igual”.