El mea culpa de Heller tras su salida de la U: “No debí entusiasmarme tanto y prometer muchas cosas”

El sábado 16 de marzo estalló una de las bombas más fuertes del último tiempo en Universidad de Chile, la bullada salida de Fran Kudelka, la llegada de Alfredo Arias y el constante hostigamiento de los hinchas a gente del directorio, generó que Carlos Heller renunciara a la presidencia de los universitarios.

12 días después el ahora exmandamás de los “azules” hizo un “mea culpa” de todo su periodo en la U y nuevamente insistió con el tema del estadio.

“Han sido días bastantes difíciles para mí. Un proceso lento de procesar y me ha costado mucho digerir, pero había que tomar este paso y poder alejarme de algo le estaba haciendo daño a mi familia, entonces era el momento de decir basta”, comenzó diciendo en entrevista en Radio Infinita, medio de su propiedad.

Sobre las amenazas recibidas y las que fueron uno de los principales motivos de su renuncia, el empresario señaló que “vamos a tomar las acciones legales correspondientes para nunca más ocurra esto en el fútbol. Para quienes trabajan en esto, jugadores, ni que nadie siga sufriendo por estas cosas”.

A pesar de que el exmandamás azul ya no es más parte de la mesa directiva de Universidad de Chile, sigue siendo el mayor accionista del club, por lo que aseguró que no venderá sus divisas.

“No voy a vender ninguna acción. No quiero caer en el oportunismo de la gente. No hay venta de acciones baratas. Quiero que haya gente que venga aportar a la U, pero no voy a permitir que lucren con la institución. No se vende ninguna acción de la U”, dijo enfáticamente.

Sobre una posible evaluación y un mea culpa de su gestión, Heller señaló que “hubo cosas buenas y malas. Lo primero fue entusiasmarme como hincha, hablar del estadio, decir el sueño de ganar la Copa Libertadores”.

“Cuando uno llega lo hace con entusiasmo, me hubiese gustado estar mucho más. Puedo asegurar que le dediqué 24 horas, 7 días de la semana al equipo”, puntualizó.

Otra de las cosas que habló Carlos Heller fue sobre los “días más oscuros de Universidad de Chile”, tras la renuncia de Frank Kudelka y de la tormentosa llegada de Alfredo Arias.

“Arias lamentablemente le tocó llegar muy mal. Asumo que hay errores, se conversaron en la parte ejecutiva y el directorio, quedaron claros y ahora apoyarlo para sacar adelante a la U”, complementó.

Sobre el sueño inconcluso de la U, el empresario señaló que “es la gran deuda que siento. Buscamos más de 40 locaciones, vimos proyectos y gastamos una cantidad de plata en estudios, compramos la parte de un sitio en La Pintana. Estábamos muy cerca, pero de repente muy lejos”.

“Mientras viva, voy a mantener la esperanza que la U tenga estadio. No es una oferta, solo me interesa que la U cumpla su sueño. No está cerrado el tema, pero es muy difícil”, sentenció