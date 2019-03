Arias y presión por sacar a la U de zona de descenso: “No la siento, no tengo miedo a perder”

Aton Chile/ Radio Agricultura

La victoria de Audax Italiano sobre Palestino del miércoles complicó aún más el duro momento de Universidad de Chile, pues dejó a los azules en el penúltimo lugar de la tabla en el Campeonato Nacional, en plena zona de descenso.

De todas formas, el técnico de los estudiantiles, el uruguayo Alfredo Arias, no se presiona porque su escuadra esté en la parte baja, y aseguró que en el duelo de este domingo ante Deportes Antofagasta será una especie de borrón y cuenta nueva.

“Uno no puede jugar mirando la tabla faltando tantas fechas para el fin del campeonato. El equipo tiene que conseguir puntos importantes en las fechas que vienen y entrar en una dinámica positiva. Debemos dar muestras de esfuerzo y buen juego para ganar. Para nosotros, desde este partido es nuestra primera fecha. Lo único que nos queda es mejorar y lo vamos a hacer”, reconoció el charrúa en conferencia de prensa.

“No importa ganar como sea. No hay un tiempo para jugar como queremos. Esperamos que sea el próximo partido. ¿Presión por si pierdo o gano? No la siento. No le tengo miedo a perder”, sentenció.

Universidad de Chile se medirá este domingo 31 de marzo a las 12 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.