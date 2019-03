Iván Morales responde a los cuestionamientos: "Critican a Messi y a Paredes, y no me van a criticar a mí"

El delantero de Colo Colo, Iván Morales, fue duramente criticado por toda los fanáticos del fútbol, tras su sorpresiva nominación de la “Roja” para los amistosos que Chile perdió y empató con México y Estados Unidos en tierras norteamericanas, donde el ariete fue solamente un fantasma en dichos cotejos.

Con los cuestionamientos a la orden del día, el joven atacante salió a defenderse durante esta jornada en conferencia de prensa.

“El profesor fue claro. Si me citó, fue por el Sudamericano. Siempre van a hablar, pero por algo no lo que son y no están dentro del fútbol. Critican a todos. A Messi, que es el mejor del mundo a Paredes, que lleva más de 200 goles y no me van a criticar a mí, que soy un juvenil”, lanzó el jugador en el estadio Monumental.

Sobre su estancia en el “Equipo de Todos”, Morales expresó que “es una experiencia súper bonita. Estar con referentes de la historia del fútbol chileno. Si me ayuda o no en Colo Colo eso es determinado en los entrenamientos del club”,

Respecto a una nueva convocatoria, el formado en Colo Colo sentenció que “creo que para volver a la selección tengo que hacer las cosas bien aquí, debo seguir entrenador. Rueda tiene su gusto y debo respetarlo. Yo voy a dar lo mejor acá para pelear un puesto en la ‘Roja’. Siempre voy a esforzarme para jugar”.