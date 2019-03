La ATP se acordó de Marcelo Ríos: Hace 21 años se coronó el N°1 del mundo

Este viernes se cumplen 21 años desde que el tenista chileno Marcelo Ríos se convirtiera en el número uno del mundo tras vencer a André Agassi en la final de Miami.

La tarde del domingo 29 de marzo de 1998, el zurdo de Vitacura superó en la final de key Biscayne al Kid de Las Vegas por 7-5, 6-3 y 6-4, resultado con el que al día siguiente desplazó de la cima a Pete Sampras, quien llevaba 102 semanas en el primer puesto.

Y la hazaña del criollo fue recordada por las redes sociales de la ATP, que publicó un video con el último punto que le dio el título a Ríos y el hito del uno mundial. Además, el organismo enfatizó en el recordado festejo del nacional, quien lanzó su raqueta al público.

Consignar que Ríos, quien fue el primer latino e hispanoamericano en alcanzar el primer puesto, estuvo en la cima por cuatro semanas consecutivas, y después volvió a gozar de esa condición por dos semanas más en agosto.

So pumped that you throw your racket into the crowd 😂@MarceloRios75 reaches World No. 1 for the first time 👏#OnThisDay in 1998. pic.twitter.com/dxCxiLusDI

— ATP Tour (@ATP_Tour) 29 de marzo de 2019