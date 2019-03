Jorge Valdivia envía duro mensaje a los árbitros: “No me vean como un enemigo”

El volante de Colo Colo, Jorge Valdivia, tuvo una vuelta a las canchas de forma magistral. Anotó uno de los dos goles de los albos ante Deportes Iquique y reeditó sus mejores momentos que le permitieron ser protagonista del cotejo.

El “Mago” ingresó en los 56’ y cinco minutos después, el árbitro Felipe González lo amonestó por un reclamo y causó la molestia del jugador.

Ya con el triunfo del “Popular”, el volante ocupó las tribunas del CDF para enviar un mensaje a los jueces del fútbol local.

“Quiero pedirles a los árbitros que no me vean como un enemigo, estoy de acuerdo con que se deje jugar, estoy a favor de eso, pero ¿cuántos jugadores hacen el tipo de reclamo que hice? A mí me colocaron amarilla y les quiero decir que no guarden rabia conmigo porque se nota”, dijo.

“Me imagino que debe ser por lo que dije de Piero Maza. A mi parecer Roberto Tobar es lejos el mejor juez del fútbol chileno y sudamericano. En gusto no hay nada malo”, agregó.

“De verdad les quiero pedir que no se preocupen de mí, porque yo no me preocupo de ellos”, sentenció.