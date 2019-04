Alexis Sánchez está dentro de los 10 mejores futbolistas de la Premier League

A pesar de que Alexis Sánchez no ha logrado cumplir con la expectativas por su millonario fichaje en el Manchester United y desde hace rato que se habla de una posible partida de los Diablos Rojos de cara a la próxima temporada, el delantero chileno sigue siendo recordado en Inglaterra por el nivel con el que deslumbró en el Arsenal.

De hecho, la revista Four Four Two incluyó al tocopillano en el top ten de los mejores jugadores de los Gunners en la “Era Premier League”, la cual comenzó en 1992 hasta la actualidad.

El formado en Cobreloa aparece en el octavo casillero en una lista que lidera el francés Thierry Henry y que el holandés Dennis Bergkamp y el galo Patrick Vieira completan el podio.

“Sánchez finalmente representa la recompensa, porque era el tipo de jugador de élite previsto a lo largo de esa austeridad. Fue un sacrificio a corto plazo para una eventual recompensa: sufrir a través de Gervinhos y Chamakhs y, un día, todo valdrá la pena”, sostiene el citado medio sobre el criollo.

“Antes de su intercambio de enero de 2018 con Henrikh Mkhitaryan, Sánchez era una rareza; Un jugador con un talento decadente con una maleta llena de pirotecnia, pero también uno equipado con el tipo de rutina de cuello azul que permite que su calidad florezca en un ambiente tradicional”, añade la publicación.