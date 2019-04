AUDIO | Aníbal Mosa le responde a Leonidas Vial: “Lo que dice está lejos de la realidad”

El máximo accionista de Colo Colo, el empresario Aníbal Mosa, respondió a las duras críticas que realizó Leonidas Vial, quien aseguró que un próximo mandato del puertomontino podría ser faltar la institución, y aseguró que está lejos de la realidad.

Además, nuevamente criticó duramente al actual presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz Tagle.

“León está tratando de mostrar algo que no es así. De los tres años de los que fui presidente, él fue parte de la administración y de la toma de decisiones. Tomábamos las decisiones en conjunto”, comenzó diciendo en entrevista exclusiva con Deportes en Agricultura.

“Nosotros cuando estábamos al mando siempre privilegiamos al primer equipo por sobre las finanzas, siempre supimos que la plata que teníamos estaba en la cancha. Lo que dice está alejado de la realidad”, agregó.

Sobre la guerra declarada con Ruiz Tagle, Mosa señaló que “no puedo quedarme con los brazos cruzados teniendo a un presidente como él. Creo que no es la persona que pueda conducir a un club como Colo Colo”.

“En sus primeros meses de gestión tuvo situaciones que no me parecieron correctas. Compró y vendió acciones e hizo una pasada de 400 millones de pesos, creo que eso no corresponde porque ensució el tema”, agregó en Deportes en Agricultura.

Bajo esa misma línea, el puertomontino aseguró que “hay que entender que hay personas que entran a la institución y no tienen el sentido de engrandecer al club. Hay directores que tienen negocios entre Colo Colo y sus propias empresas; y no me lo puedo quedar callado”.

Sobre su candidatura para retomar el control del club, Aníbal Mosa, señaló a Deportes en Agricultura que “nosotros tenemos cuatro pilares como base: lo primero es remodelar las instalaciones del fútbol joven, creo que hay que hacer una inversión importante. La segunda es refaccionar el estadio. Para eso necesitamos una estabilidad política y que los inversionistas puedan tener un proyecto a largo plazo”.

“Otro punto que queremos es acercar al hincha en la toma de decisiones, creo que a pesar que la Corporación lo ha hecho muy bien, creo que hay que ver como el hincha puede tener más injerencia en el club y por último, estamos conversando con gente del extranjero para realizar una alianza con algún club europeo que nos entrega asesoramiento en el fútbol y no fútbol, para tener un referente de lo que significa una institución como Colo Colo”, sentenció.

