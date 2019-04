Juan Carlos Gaete sacó la voz: "Que Jorge Valdivia me hizo bullying en Colo Colo es mentira"

Aton Chile/ Radio Agricultura

Juan Carlos Gaete volvió a sacar la voz, ahora en una entrevista, tras su polémico y frustrado arribo a Colo Colo. El delantero, quien llegó como refuerzo al Cacique pero que al final partió a préstamo a Deportes Santa Cruz, se refirió al gran presente que vive en el elenco de la Primera B del fútbol chileno.

En conversación con Fox Sports, el jugador reconoció: “Me gusta Santa Cruz, me encanta estar acá, me volví a encantar, estaba ‘chato’ por lo que había pasado, ahora estoy más tranquilo. Preferí quedarme en Santa Cruz, un equipo que conocía, donde me trata bien la gente, me quieren”.

Además, otra vez dejó en claro que su deseo de no quedarse en los albos no pasó por algún supuesto problema con Jorge Valdivia u otro jugador del elenco de Macul.

“Mario Salas y mis compañeros me trataron bien. Que Valdivia me había hecho bullying es mentira, o el el ‘pájaro’, Paredes… Se especularon muchas cosas, nadie sabía lo que pasaba por mí, era cosa mía, descarto todo lo que se habló. Con todos me llevaba súper bien”, recalcó.

Sobre la opción de retornar al Cacique en un futuro, Gaete comentó: “Prefiero jugar este año bien y después que se dé solo, un buen año acá en Santa Cruz y después volver…Tengo que esperar la oportunidad de llegar de nuevo y ratificar por qué me llamaron”.

“No quiero dejar a mis compañeros solos a mitad de año. El ‘profe’ (Osvaldo) Arica (Hurtado) creyó en mí. Prefiero quedarme acá hasta fin de año y subir que es lo que queremos”, completó.