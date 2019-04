Alexis Sánchez es el séptimo futbolista mejor pagado del mundo

Aunque la temporada de Alexis Sánchez ha sido para el olvido y ya se habla sobre la posibilidad de que parta del Manchester United de cara a la próxima temporada, eso no impide que el delantero chileno continúe apareciendo en prestigiosos rankings.

El lunes la revista inglesa Four Four Two incluyó al tocopillano en el top ten de mejores jugadores del Arsenal, su ex club, en la era de la Premier League, y ahora France Football lo ubicó en el ranking de los 20 futbolistas con más ingresos en el mundo por concepto de salarios y ganancias publicitarias.

El goleador histórico de la Roja aparece en el séptimo casillero, con 30,7 millones de euros, superando a estrellas como Luis Suárez, Kylian Mbappé, Sergio Agüero y Paul Pogba.

La lista es encabezada por el astro argentino Lionel Messi, con 130 millones de la divisa europea, seguido por Cristiano Ronaldo, con 113 millones, y Neymar, con 91,5.